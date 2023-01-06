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США объявили рекордный пакет помощи для Украины. Что в него вошло

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" - бронемашины M2 Bradley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карина Жан-Пьера на брифинге.

"Коллеги из Госдепартамента позже в деталях расскажут об этом пакете. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция", - отметила она.

По ее словом, 225 млн долларов направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.

Ранее СМИ сообщали, в очередном пакете помощи будут:

  • дополнительные ракетные системы HIMARS
  • бронемашины HUMVEE
  • бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP
  • зенитные ракеты Sea Sparrow
  • легкие танки M2 Bradley

Подробнее о последних читайте в материале РБК-Украина "Легкие танки от США. Главное о боевых машинах Bradley и получит ли их Украина".

Фото: характеристики M2 Bradley (инфографика armyinform.com.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность подготовки украинских военных на своей территории. В частности, речь идет об обучении на системах противоракетной обороны Patriot.

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