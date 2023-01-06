США оголосили рекордний пакет допомоги для України. Що до нього увійде

"Колеги з Держдепартаменту пізніше в деталях розкажуть про цей пакет. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція", - зазначила вона.

За її словами, 225 млн доларів спрямують на довгострокову модернізацію Збройних сил України.

Раніше ЗМІ повідомляли, у черговому пакеті допомоги будуть:

додаткові ракетні системи HIMARS

бронемашини HUMVEE

бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP

зенітні ракети Sea Sparrow

легкі танки M2 Bradley

Оновлено (20:56)

На новину вже встиг відреагувати керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Таке Різдво. 3 млрд доларів військової допомоги для України. У пакет увійшли смаколики - HIMARS; MRAP; зенітні ракети Sea Sparrow; також M2 Bradley", - написав він у Telegram.

Детальніше про останні читайте у матеріалі РБК-Україна "Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley і чи отримає їх Україна".

Фото: характеристики M2 Bradley (інфографіка armyinform.com.ua)