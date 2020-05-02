У США офіційно схвалили препарат, що допомагає швидше вилікуватися від COVID-19

Препарат дозволили вводити пацієнтам з тяжкими станами, наприклад, з проблемами дихання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВІЗ і Оксфорд проводять найбільші випробування ліків проти коронавірусу. Вчені перевіряють п'ять вже наявних ліків, щоб зупинити коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що в рамках боротьби з пандемією коронавірусу у світі розробляється 120 потенційних вакцин. Крім того, успішними називають вакцини Оксфордського університету і німецької компанії BioNTech.