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Від коронавірусу в світі розробляють вже 120 вакцин

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 15:28
Від коронавірусу в світі розробляють вже 120 вакцин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сьогодні вісім вакцин проходять клінічні тести

В рамках боротьби з пандемією коронавірусу у світі розробляється 120 потенційних вакцин. Про це пише Le Figaro з посиланням на дані Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.

Повідомляється, що на сьогодні налічується 120 різних проектів по розробці вакцин проти COVID-19. При цьому 110 з них знаходяться в доклінічній стадії, а вісім вже проходять клінічні тести.

Також повідомляється, що на самій просунутій стадії з клінічними випробуваннями першої та другої фази знаходиться вакцина гонконгської компанії CanSino. До топ лідерів також входять інші китайські виробники, зокрема, фармацевтичний гігант Sinovac і два проекти медичного інституту Шеньчженя.

Крім того, успішними називають вакцини Оксфордського університету і німецької компанії BioNTech.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль готується до випробувань вакцини від COVID-19 на людях. Зокрема, на травень заплановано тести вакцини на гризунах, а перший етап клінічних випробувань на людині розпочнеться влітку і триватиме від півроку до 9 місяців.

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