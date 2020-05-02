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В США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от COVID-19

Новости » Коронавирус   

Ранее этот препарат использовался для лечения пациентов с лихорадкой Эбола

Препарат разрешили вводить пациентам с тяжелыми состояниями, например, с проблемами дыхания.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ и Оксфорд проводят крупнейшие испытания лекарств от коронавируса. Ученые проверяют пять уже существующих лекарств, чтобы остановить коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Кроме того, успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.

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