ВООЗ і Оксфорд проводять найбільші випробування ліків від коронавіруса

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Вчені перевіряють п'ять вже існуючих ліків щоб зупинити коронавірус

Для запобігання поширенню коронавірусної інфекції Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Оксфордський університет випробовують п'ять ліків проти вірусу у лікарнях Великобританії. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, під егідою ВООЗ та Університету Оксфорда почалися два найбільших у світі клінічних випробувань ліків проти коронавірусної хвороби. Так, випробування пройдуть приблизно у 170 лікарнях Великобританії на близько 8000 пацієнтів, де медики і вчені перевіряють, чи п'ять вже існуючих ліків зможуть зупинити відтворення коронавірусу в організмі.

Як зазначається, на пацієнтах використовують комбінований препарат для лікування СНІДу, і антималярійний засіб. Крім того, випробування планують проводити і в інших країнах світу.

Нагадаємо, в рамках боротьби з пандемією коронавірусу у світі розробляється 120 потенційних вакцин. Крім того, успішними називають вакцини Оксфордського університету і німецької компанії BioNTech.

Також раніше повідомлялося, що Ізраїль готується до випробувань вакцини від COVID-19 на людях. Зокрема, на травень заплановані тести вакцини на гризунах, а перший етап клінічних випробувань на людині розпочнеться влітку і триватиме від пів року до 9 місяців.