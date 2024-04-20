США сразу начнут передавать Украине оружие после решения Конгресса, - Белый дом

Белый дом ожидает, что поставки вооружения Украине начнутся сразу после того, как Конгресс США примет законопроект о продлении финансирования помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

На вопрос, как быстро начнутся новые поставки военной помощи Украине после решения Конгресса, спикер сказала: "Сразу же".

"Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории по бездействию Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс двигается вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы это (помощь Украине, - ред.) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", - сказала Жан-Пьер.

Спикер также добавила, что цель российского диктатора Владимира Путина - захватить Украину. Она отметила, что США не могут этого допустить.