США одразу почнуть передавати Україні зброю після рішення Конгресу, - Білий дім

Білий дім очікує, що постачання озброєння Україні почнуться одразу після того, як Конгрес США прийме законопроект про продовження фінансування допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

На питання, як швидко почнуться нові постачання військової допомоги Україні після рішення Конгресу, речниця сказала: "Одразу ж".

"Як ми неодноразово казали, українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу. Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це (допомога Україні, - ред.) був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу", - сказала Жан-П'єр.

Речниця також додала, що мета російського диктатора Володимира Путіна - загарбати Україну. Вона зазначила, що США не можуть допустити цього.