У США не виключають третьої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Сполучені Штати обмірковують можливість третього саміту

Заступник державного секретаря США з питань контролю над озброєннями Андреа Томсон заявила, що третій саміт Дональда Трампа й лідера Північної Кореї Кім Чен Ина цілком може відбутися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Втім, про конкретну дату та час мова не йде.

"Чи буде наступний саміт? Думаю, що буде", - сказала вона.

Томсон додала, що "надзвичайно важливо" для всіх країн зберігати санкції ООН проти Північної Кореї, поки вона не відмовиться від ядерної зброї.

" Ми й надалі зберігатимемо ці санкції, і ми продовжимо працювати з командою за кордоном, щоб переконатися, що їхня дія продовжується", - резюмувала Томсон.

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп на прес-конференції після саміту в Ханої заявив, що третього саміту з Кім Чен Ином, швидше за все, не буде.

Повідомляється, що на цьому саміті Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова. У зв'язку з цим Трамп прокоментував наступну зустріч з Кім Чен Ином.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому поточного року Північна Корея погодилался допустити інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для проведення перевірок її ядерних об'єктів.