У Харківській області ЗСУ збили винищувач окупантів: відео
У неділю, 3 квітня, Повітряні сили Збройних сил України в Харківській області збили російський винищувач-бомбардувальник. На опублікованому відео видно, як ворожий Су-34 падає на землю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язок в Telegram.
"3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська
Повітряних сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су - 34 в Харківській області": - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські військові збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-24 і дві крилаті ракети.
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