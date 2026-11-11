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США ожидают от РФ новое предложение о сделке по безопасности с Европой, - Axios

22:43 11.11.2026 Ср
3 мин
aimg Елена Бджола
США ожидают от РФ новое предложение о сделке по безопасности с Европой, - Axios Фото: посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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США хотят от России нового предложения по предстоящему соглашению о безопасности с Европой. Посланники Трампа поднимут этот вопрос на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

США просят Россию

США обратились к России с просьбой предоставить новое предложение о предстоящем соглашении о безопасности с Европой. Оно будет включать шаги РФ по ослаблению напряженности с континентом, сообщили два источника, осведомленных в этом вопросе.

Российские переговорщики в Абу-Даби заявили, что Путин начал вторжение в Украину, поскольку тогдашний президент Джо Байден не ответил на его письмо в 2021 году. В нем он изложил свою обеспокоенность насчет безопасности, сообщили два источника, осведомленных с переговорами.

По данным одного из источников, Кушнер и Уиткофф предложили России подготовить новое предложение, которое будет включать ее обеспокоенность и требования по безопасности. А также будет излагать, какие "симметричные шаги" она готова сделать для деэскалации и заверения Европы, что она не будет нападать в будущем.

Годами Россия стремилась заключить соглашение о европейской безопасности, ограничивающее расширение НАТО и сокращающее свое военное присутствие в Восточной Европе, пишет издание.

США отвергали эти требования в прошлом. Однако теперь, похоже, открыты к ним в определенной форме как части более широкого соглашения о прекращении войны в Украине.

Хотя многие европейские правительства с большим подозрением относятся к подходу администрации Трампа.

Встреча с Путиным

Посланники президента Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве 12 ноября, чтобы повторить просьбу.

Они хотят, чтобы Путин разрешил европейским представителям присоединиться к следующему раунду мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщил американский чиновник.

США надеются, что предоставление европейским представителям места на мирных переговорах заставит их правительства быть более готовыми обсуждать и согласовывать более широкое соглашение о безопасности до окончания войны.

"Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше по гарантиям безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Вот почему вопрос безопасности так важен", - сказал источник.

США ясно дали понять европейским странам, что не согласятся на соглашение о безопасности с Россией, если Европа и Украина не поддержат ее. США также не предоставят России права вето по соображениям безопасности Европы, сказал источник.

Ожидается, что из Москвы Кушнер и Уиткофф отправятся в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг вечером.

Ранее РБК-Украина писало, что Вашингтон предлагает обсуждать будущую безопасность Европы с прекращением войны в Украине. Впрочем, европейские чиновники видят в таком подходе риски.

Кроме того, завтра Зеленский встретится со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине. Перед этим делегация США посетит страну-агрессор для проведения переговоров.

Отметим, помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланники США встретятся с Владимиром Путиным в первой половине дня.

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