ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У США оголошено надзвичайний стан через сильний сніговий шторм

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 16:02
У США оголошено надзвичайний стан через сильний сніговий шторм
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В результаті шторму загинули щонайменше три людини

У США через сильний сніговий шторм Jayden оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Weather Channel .

Повідомляється, що в результаті шторму загинули щонайменше три людини, у ряді штатів скасували авіаперельоти в 25 аеропортах і оголосили надзвичайний стан. Також у цих штатах закрили всі державні установи.

В результаті ДТП на зледенілих ділянках дороги загинули дві людини, ще один помер під колесами снігоочисної машини. Внаслідок інших дорожніх пригод отримали поранення семеро людей.

Нагадаємо, 14 січня в Сполучених Штатах Америкичерез сніжну бурю в аваріях загинули щонайменше 7 осіб. Як наголошується, в результаті дорожньо-транспортних пригод чотири людини загинули в штаті Міссурі і троє в Канзасі. Так, у десяти штатах і Вашингтоні, округ Колумбія, були оголошені попередження про снігові замети.

РБК-Україна повідомляло, що 28 грудня на США обрушився сніговий шторм. Метеорологи оприлюднили попередження про небезпеку бурі і заметілі для штатів Канзас, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота і Міннесота.

У США сталася стрілянина, є постраждалі Майже половина американців заявили про недовіру Трампу, - опитування
Новини України Сполучені Штати Америкинадзвичайний станшторм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся