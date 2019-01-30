У США оголошено надзвичайний стан через сильний сніговий шторм

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В результаті шторму загинули щонайменше три людини

У США через сильний сніговий шторм Jayden оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Weather Channel .

Повідомляється, що в результаті шторму загинули щонайменше три людини, у ряді штатів скасували авіаперельоти в 25 аеропортах і оголосили надзвичайний стан. Також у цих штатах закрили всі державні установи.

В результаті ДТП на зледенілих ділянках дороги загинули дві людини, ще один помер під колесами снігоочисної машини. Внаслідок інших дорожніх пригод отримали поранення семеро людей.

Нагадаємо, 14 січня в Сполучених Штатах Америкичерез сніжну бурю в аваріях загинули щонайменше 7 осіб. Як наголошується, в результаті дорожньо-транспортних пригод чотири людини загинули в штаті Міссурі і троє в Канзасі. Так, у десяти штатах і Вашингтоні, округ Колумбія, були оголошені попередження про снігові замети.

РБК-Україна повідомляло, що 28 грудня на США обрушився сніговий шторм. Метеорологи оприлюднили попередження про небезпеку бурі і заметілі для штатів Канзас, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота і Міннесота.