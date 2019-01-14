В США в авариях из-за снежного шторма погибли люди

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Вследствие снежного шторма погибли семь человек

В Соединенных Штатах Америки (США) из-за снежного шторма в авариях погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, в результате дорожно-транспортных происшествий четыре человека погибли в штате Миссури и трое в Канзасе.

Так, в десяти штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия, были объявлены предупреждения о снежных заносах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки в Айове произошла масштабная авария с участием 70 автомобилей.

Отмечалось, что причиной аварии стали снегопады и гололедица на дорогах. По данным Транспортного департамента США, ДТП случилось во время затора - некоторые машины пытались объехать ее.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году в Объединенных Арабских Эмиратах во вторник, 6 февраля, произошло масштабное ДТП с участием 44 автомобилей. Авария произошла на трассе Шейха Мухаммеда бин Рашида в Абу-Даби. В результате столкновения автомобилей пострадали 22 человека.