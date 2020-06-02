У США оголосили причину смерті Джорджа Флойда після повторної експертизи

Незалежна судмедекспертиза, яку замовила родина Джорджа Флойда в США, показала, що він помер внаслідок кардіопульмонального шоку (зупинка серця і дихання). Він помер через жорсткі методи затримання поліцією штату Міннесота.

Про це пише видання The Guardian.

Лікарі дійшли висновку, що Флойд помер через відсутність притоку крові до мозку, якому сприяли стиснення шиї і спини з боку поліцейських. У звіті медекспертів додається, що Флойд, ймовірно, “помер на місці”.

“Джордж помер, тому що йому потрібно було вдихнути, вдихнути повітря”, - написав адвокат родини Флойда Бен Крамп.

Також судмедексперти дійшли висновку, що Флойда було вбито.

"Помер від кардіопульмонального шоку, що був викликаний застосуванням правоохоронними органами силових методів обмеження свободи і компресії шиї”, - говоритсья в повідомленні.

Нагадаємо, протести в США почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання чорношкірого американця Джорджа Флойда місцеві поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

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