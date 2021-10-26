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США оголосили деталі нової політики в'їзду в країну

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Вашингтон, Вівторок 26 жовтня 2021 01:20
США оголосили деталі нової політики в'їзду в країну Фото: у США розкрили деталі нового режиму в'їзду (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента Джо Байдена в понеділок представила додаткові відомості про реалізацію нової політики міжнародних авіаперельотів. У Сполучені Штати допускаються тільки іноземні громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

З 8 листопада всі подорожуючі в США іноземці з неімміграційними візами мають перед посадкою в літак пред'явити свідоцтво про пройдену вакцинацію. Нещеплені мандрівники-громадяни США, власники посвідки на проживання і нечисленні іноземні громадяни, які мають право в'їхати в країну без щеплення, - тепер мають здати аналіз на коронавірус протягом доби до вильоту.

Як було оголошено раніше, з 8 листопада повністю вакциновані іноземні громадяни також зможуть перетнути північну і південно-західну сухопутні кордони без вагомої причини, в тому числі з туристичними цілями.

Відповідно до постанови центрів з контролю та запобігання захворюванням, в США будуть допускатися мандрівники, щеплені вакцинами, які схвалені FDA або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

На дітей молодше 18 років нові вимоги щодо вакцинації не поширюються, але дітям у віці від 2 до 17 років буде необхідно здати аналіз до вильоту.

У список винятків також потрапляють учасники клінічних досліджень низки вакцин проти COVID-19; особи, яким вакцинація протипоказана з медичних причин; особи, які приїжджають в США з екстрених або гуманітарних причин, і мандрівники з нетуристичними візами з країн, де обмежений доступ до вакцин.

Також впроваджується система відстеження контактів. Вона дозволить виявляти мандрівників, які могли заразитися вірусом або контактували з хворими.

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