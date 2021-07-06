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США пояснили, чому не назвали час виведення військ з афганської бази

Автор: Артур Родивилов

Американська сторона не розкрила владі Афганістану точний час виведення своїх сил з бази Баграм з міркувань безпеки. Сполучені Штати вивели з країни понад 90% свого військового контингенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу прес-секретаря Пентагону Джон Кірбі.

Він також доповнив, що військові США координували свої дії з афганською стороною при передачі їй контролю над цим військовим об'єктом.

"Я не можу говорити про те, як афганська сторона інтерпретувала це рішення, але воно було прийнято в інтересах безпеки наших сил", - сказав представник Пентагону.

Раніше США змінили командувача американським контингентом в Афганістані. Причини цього рішення в Пентагоні не пояснили, відзначимо, що це пов'язано зі зменшенням чисельності військових через виведення військ.

Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені до 11 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч проти 25 червня в країну прибули перші польські військові.

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Афганистан