США пояснили, чому не назвали час виведення військ з афганської бази

Американська сторона не розкрила владі Афганістану точний час виведення своїх сил з бази Баграм з міркувань безпеки. Сполучені Штати вивели з країни понад 90% свого військового контингенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу прес-секретаря Пентагону Джон Кірбі.

Він також доповнив, що військові США координували свої дії з афганською стороною при передачі їй контролю над цим військовим об'єктом. "Я не можу говорити про те, як афганська сторона інтерпретувала це рішення, але воно було прийнято в інтересах безпеки наших сил", - сказав представник Пентагону.