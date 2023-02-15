США обвиняют гражданина Болгарии в продаже РФ микрочипов для ракет, - СМИ
Арестованный в начале декабря прошлого года греческой полицией болгарин обвиняется США в продаже россиянам американских микрочипов в обход санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Proto Thema.
Отмечается, что 49-летний мужчина, объявленный в международном розыске, содержится в тюрьме Диавата в Салониках.
США обвиняют его в продаже в Россию американских микрочипов и других высокотехнологичных компонентов в период с 2014 по 2018 год. Он проводил это через болгарскую компанию, которая, вероятно, была подставной фирмой для обхода экспортных ограничений, установленных правительством США.
Согласно ордеру на арест, выданному окружным судом в Техасе, этого человека обвиняют в "мошенничестве против правительства" и "отмывании денег", каждый из которых влечет многолетнее тюремное заключение по американскому уголовному праву. Сообщается, что арестованный отрицает обвинения, а решение о его экстрадиции будет приниматься Апелляционным советом Салоник. Детали, которые арестованы, вероятно, поставляли в Россию, могли быть использованы для космических кораблей и ракет.
В этом же деле фигурируют две российские инжиниринговые компании, сотрудничающие друг с другом, которые, вероятно, ввозили технологические компоненты через Болгарию: первая базируется в Москве и разрабатывает и производит технологическое оборудование для производства электроники, а вторая, как говорится, активно занимается строительством управляемых ракет и космических аппаратов.
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