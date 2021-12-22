США звинуватили Росію в порушенні правил СОТ при імпортозаміщенні

Влада США вбачає в імпортозаміщенні і преференціях для товарів і послуг внутрішнього виробництва відхилення Росії від правил Світової організації торгівлі (СОТ). Москву також звинуватили в розширенні державного контролю над економікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням доповідь торгового представника США Кетрін Тай.

Відомство піддало критиці Росію за недотримання нею своїх зобов'язань перед СОТ.

"Ця доповідь малює картину триваючого відходу Росії від основоположних принципів Світової організації торгівлі, таких як недискримінаційні практики, більш відкрита торгівля, передбачуваність, транспарентність і справедлива конкуренція. Порушення норм і правил СОТ, зобов'язань перед організацією ставить американських робітників і підприємців в економічно менш вигідні умови і позбавляє можливості чесної конкуренції", - зазначено у звіті.

В офісі американського торгового представника підкреслили, що відомство буде працювати з партнерами-однодумцями і використовує інструменти СОТ для "залучення Росії до відповіді за її поведінку в багатосторонній торговельній системі".