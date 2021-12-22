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США обвинили Россию в нарушении правил ВТО при импортозамещении

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Вашингтон, Среда 22 декабря 2021 03:05
США обвинили Россию в нарушении правил ВТО при импортозамещении Фото: США обвинили РФ в нарушении правил ВТО при импортозамещении (wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Власти США видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отклонение России от правил Всемирной торговой организации (ВТО). Москву также обвинили в расширении государственного контроля над экономикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой доклад торгового представителя США Кэтрин Тай.

Ведомство подвергло критике Россию за несоблюдение ею своих обязательств перед ВТО.

"Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции", - указано в отчете.

В офисе американского торгового представителя подчеркнули, что ведомство будет работать с партнерами-единомышленниками и использует инструменты ВТО для "привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе".

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Российская Федерация Всемирная торговая организация
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