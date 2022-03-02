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В Росії вперше озвучили втрати армії під час війни в Україні

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Росія, Середа 02 березня 2022 19:19
В Росії вперше озвучили втрати армії під час війни в Україні Фото: в Росії вперше назвали втрати армії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Російської Федерації вперше озвучило втрати серед особового складу за час війни в Україні. За даними російського міністерства, за сім днів на території України загинуло 498 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Міноборони вперше озвучило втрати російської армії в Україні: 498 російських військових загинули", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони Росії, з початку війни в Україні загинуло понад 5840 російських солдатів. Проте підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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