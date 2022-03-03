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США звинуватили Кремль у розв'язуванні війни проти свободи ЗМІ і правди

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США, Четвер 03 березня 2022 07:35
США звинуватили Кремль у розв'язуванні війни проти свободи ЗМІ і правди Фото: російська влада не дає росіянам чути правду про війну в Україні (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди. Російська влада блокує незалежні новинні агентства і не дозволяючи росіянам чути новини про вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві Держдепартаменту США йдеться, що в Росії громадян обмежують а доступі до соцмереж з інших джерел інформації.

"Російський уряд також обмежує доступ до платформ Twitter, Facebook і Instagram, через які десятки мільйонів громадян Росії отримують доступ до незалежної інформації і думок", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

Нагадаємо, що у Росії тільки через тиждень війни озвучили втрати російських військових в Україні. При цьому дані сильно відрізняються від тих цифр, які доступні в Україні.

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