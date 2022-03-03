США звинуватили Кремль у розв'язуванні війни проти свободи ЗМІ і правди

США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди. Російська влада блокує незалежні новинні агентства і не дозволяючи росіянам чути новини про вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві Держдепартаменту США йдеться, що в Росії громадян обмежують а доступі до соцмереж з інших джерел інформації.