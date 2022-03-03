США звинуватили Кремль у розв'язуванні війни проти свободи ЗМІ і правди
США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди. Російська влада блокує незалежні новинні агентства і не дозволяючи росіянам чути новини про вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві Держдепартаменту США йдеться, що в Росії громадян обмежують а доступі до соцмереж з інших джерел інформації.
"Російський уряд також обмежує доступ до платформ Twitter, Facebook і Instagram, через які десятки мільйонів громадян Росії отримують доступ до незалежної інформації і думок", - йдеться в заяві Держдепартаменту.
Нагадаємо, що у Росії тільки через тиждень війни озвучили втрати російських військових в Україні. При цьому дані сильно відрізняються від тих цифр, які доступні в Україні.
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