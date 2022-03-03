США обвинили Кремль в развязывании войны против свободы СМИ и правды

США обвинили Кремль в развязывании полномасштабной войны против свободы СМИ и правды. Российские власти блокируют независимые новостные агентства и не позволяя россиянам слышать новости о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении Госдепартамента США говорится, что в России граждан ограничивают а доступе к соцсетям с другим источникам информации.