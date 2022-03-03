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США обвинили Кремль в развязывании войны против свободы СМИ и правды

Новина українською →
США, Четверг 03 марта 2022 07:35
США обвинили Кремль в развязывании войны против свободы СМИ и правды Фото: Российские власти не дают россиянам слышать правду о войне в Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США обвинили Кремль в развязывании полномасштабной войны против свободы СМИ и правды. Российские власти блокируют независимые новостные агентства и не позволяя россиянам слышать новости о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что в России граждан ограничивают а доступе к соцсетям с другим источникам информации.

"Российское правительство также ограничивает доступ к платформам Twitter, Facebook и Instagram, через которые десятки миллионов граждан России получают доступ к независимой информации и мнениям", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Напомним, что в России только спустя неделю войны озвучили потери российских военных в Украине. При этом данные сильно отличаются от тех цифр, которые доступны в Украине.

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