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США звинуватили Іран у "ядерному шантажу"

Автор: Артур Родивилов

США вважають рішення Ірану збагачувати уран до 20% "ядерним шантажем". Угода 2015 року між Іраном та іншими країнами вимагало від нього обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Держдепартаменту США.

Представник Держдепу висловив упевненість, що МАГАТЕ буде відстежувати і повідомляти про нову ядерну діяльність Ірану.

"Збагачення урану до 20%, що Іран проводить в Фордо, - це явна спроба посилити кампанію ядерного шантажу", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Іран запустив процес збагачення урану до 20% на ядерному об'єкті Фордо. До цього Тегеран ратифікував закон "Стратегічний захід щодо скасування санкцій", передбачає виробництво урану з рівнем збагачення до 20% і вище.

Нагадаємо, 4 січня Іран відновив збагачення урану на своєму підземному ядерному об'єкті Фордо на рівні 20%.

Крім того, раніше влада Ірану офіційно повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір збагачувати уран до 20%.

Також РБК-Україна писало, що обраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди та зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.

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