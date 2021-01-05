ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США звинуватили Іран у "ядерному шантажу"

Вашингтон, Вівторок 05 січня 2021 01:09
США звинуватили Іран у "ядерному шантажу"
Фото: Держдеп (U. S. Department of State)
Автор: Артур Родивилов

США вважають рішення Ірану збагачувати уран до 20% "ядерним шантажем". Угода 2015 року між Іраном та іншими країнами вимагало від нього обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Держдепартаменту США.

Представник Держдепу висловив упевненість, що МАГАТЕ буде відстежувати і повідомляти про нову ядерну діяльність Ірану.

"Збагачення урану до 20%, що Іран проводить в Фордо, - це явна спроба посилити кампанію ядерного шантажу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Іран запустив процес збагачення урану до 20% на ядерному об'єкті Фордо. До цього Тегеран ратифікував закон "Стратегічний захід щодо скасування санкцій", передбачає виробництво урану з рівнем збагачення до 20% і вище.

Нагадаємо, 4 січня Іран відновив збагачення урану на своєму підземному ядерному об'єкті Фордо на рівні 20%.

Крім того, раніше влада Ірану офіційно повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір збагачувати уран до 20%.

Також РБК-Україна писало, що обраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди та зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Ірануран

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся