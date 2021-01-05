США обвинили Иран в "ядерном шантаже"

Фото: Госдеп (U. S. Department of State)

США считают решение Ирана обогащать уран до 20% "ядерным шантажом". Соглашение 2015 года между Ираном и другими странами требовало от него ограничиться производством низкообогащенного урана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Представитель Госдепа выразил уверенность, что МАГАТЭ будет отслеживать и сообщать о любой новой ядерной деятельности Ирана.

"Обогащение урана до 20%, которое Иран проводит в Фордо, - это явная попытка усилить кампанию ядерного шантажа", - говорится в сообщении.

Ранее Иран запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. До этого Тегеран ратифицировал закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.

Напомним, 4 января Иран возобновил обогащение урана на своем подземном ядерном объекте в Фордо на уровне 20%.

Кроме того, ранее власти Ирана официально сообщили в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%.

Также РБК-Украина писало, что избранный президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.