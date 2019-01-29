США звинуватили Huawei в шпигунстві

Влада США висунула офіційні звинувачення

Власти США выдвинули официальные обвинения против телекоммуникационной компании Huawei по поводу промышленного шпионажа и мошенничества, связанного с нарушением санкций против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, в Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана

С заявлением об этом выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер.

Сообщается, что дело о похищении коммерческой тайны длится с 2014 года, а сами события произошли в 2012 году. Речь идет о посылке Huawei своих инженеров в американскую компанию T-Mobile, чтобы познакомиться с работой робота Tappy, который имитирует использование смартфонов.

Кроме того, Минюст США решил, что Huawei совершила банковское мошенничество, поскольку предоставила недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Huawei уволила гражданина Китая, топ-менеджера компании Ван Вэйцзина, арестованного накануне в Польше по подозрению в шпионаже.