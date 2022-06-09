За тисячі доларів і духовні нагороди. Китай стимулює пошук шпигунів всередині країни

Китай пропонує своїм громадянам грошову винагороду в розмірі 15 тисяч доларів за повідомлення про людей, які загрожують національній безпеці. Влада країни активізують багаторічну кампанію з виявлення тих, кого вони називають "представниками іноземного шпигунства" і "ворожими силами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.