За тисячі доларів і духовні нагороди. Китай стимулює пошук шпигунів всередині країни
Китай пропонує своїм громадянам грошову винагороду в розмірі 15 тисяч доларів за повідомлення про людей, які загрожують національній безпеці. Влада країни активізують багаторічну кампанію з виявлення тих, кого вони називають "представниками іноземного шпигунства" і "ворожими силами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Успішні інформатори можуть отримати або духовну винагороду у вигляді сертифікатів, або матеріальну винагороду у вигляді готівки. Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті Міністерства державної безпеки.
Доноси повинні містити конкретні відомості про залучених людей або діях, а інформація повинна бути новою для влади. Повідомлення можуть бути зроблені особисто, через Інтернет, поштою або через гарячу лінію державної безпеки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Москва як мінімум двічі чинила тиск на Пекін, щоб той запропонував нові форми економічної підтримки. Однак КНР відмовлялася йти проти санкцій Заходу.
Також ми писали, що 24 травня російські війська провели перші спільні військові навчання з Китаєм після вторгнення в Україну.
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