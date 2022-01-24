ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обвал рубля: Російський центробанк призупинив покупку доларів

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 січня 2022 16:07
Обвал рубля: Російський центробанк призупинив покупку доларів Фото: Рубль впав в очікуванні санкцій (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Обвал російського рубля призвів до того, що Банк Росії змушений був зробити заяву. Словесна інтервенція про припинення купівлі валюти центробанком призвела до того, що курс долара знизився приблизно на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центробанк РФ.

"Банк Росії прийняв рішення не здійснювати покупку іноземної валюти на внутрішньому ринку в рамках реалізації механізму бюджетного правила з 15:00 мск 24 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У Центробанку заявили, що рішення "не здійснювати покупку іноземної валюти на внутрішньому ринку" прийнято з метою "підвищення передбачуваності дій грошової влади і зниження волатильності фінансових ринків".

До заяви ЦБ РФ курс долара піднявся більш ніж на 2% до 79,30 рублів за Долар, після чого впав на 50 копійок.

Крім того, сьогодні на російському ринку спостерігається обвал фондових індексів. Зокрема, валютний індекс РТС впав на 9%, рублевий індекс Мосбіржі знизився на 7,4%.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив падіння викликане "істерикою" західних країн. "На жаль, ми всі бачимо напруженість, читаємо все це. Ця реальність, в якій ми існуємо. Глава нашої держави вживає необхідних заходів, щоб наша безпека була забезпечена. Саме ми стали ініціатором консультацій. Очікуємо, що на цьому тижні отримаємо письмові відповіді на наші пропозиції, які покликані зробити так, щоб ми уникали таких ситуацій напружених", - сказав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде
Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон