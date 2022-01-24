На російському ринку новий обвал: під загрозою санкцій падають рубль і фондові індекси

У понеділок, 24 січня, на російському ринку спостерігається різке падіння фондових індексів і рубля. Під загрозою антикремлівських санкцій індекс РТС падає майже на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі .

Зокрема, валютний індекс РТС впав на 9,0% до 1 275 пунктів. Рублевий індекс Мосбіржі знизився на 7,4% до 3 190 пунктів.

Курс долара виріс на 1,7%, до 78,8 рублів.

Минулого тижня нагнітання Кремлем геополітичної напруженості відкинуло російські фондові індекси до багатомісячних мінімумів. За 18 січня вони втратили 6,5-7,3%, за чотири дні розпродажу - 13-15%. Активно позбавлялися від російських акцій як місцеві, так і іноземні інвестори.

У той час загроза вторгнення Росії сильно вдарила і по Україні. Минулого тижня прибутковість українських держоблгігацій перевищила 20%. Курс долара виріс до річного максимуму 28,50 гривень.