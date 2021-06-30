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США обговорюють терміни відкриття кордону з Канадою і Євросоюзом

Автор: Дмитрий Кузнецов

США обговорюють з Канадою, Європою і ще низкою країн терміни відкриття кордону для іноземців. При цьому американська влада не планує вимагати обов'язкової вакцинації від коронавірусу від в'їжджаючих.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

"Ми знаходимося в контакті, у нас є робочі групи з Канадою, Європою, іншими, щоб визначити терміни, коли ми зможемо відкрити (кордон - ред.) і зробити це безпечно", - сказала Псакі, відповідаючи на питання, чому влада США не дозволяє в'їзд навіть вакцинованим від коронавірусу жителям Європи.

Представник Білого дому також зазначила, що США не планують вимагати від в'їжджаючих іноземців обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

"Я можу сказати, що це не в наших намірах", - сказала вона.

Нагадаємо, у травні Євросоюз офіційно схвалив відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів. В'їзд до країн блоку буде дозволений тим, хто зробив щеплення від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами.

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