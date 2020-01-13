ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Адміністрація Трампа обговорювала ліквідацію Сулеймані ще влітку 2019 року

Новини » В світі     13.01.2020 - 15:09
Адміністрація Трампа обговорювала ліквідацію Сулеймані ще влітку 2019 року
Фото: Касем Сулеймані (GettyImages)

Болтон переконував Трампа в необхідності проведення операції з ліквідації іранського генерала

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала можливість проведення операції за ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані з кінця червня 2019 року. Про це повідомляє NBC.

Повідомляється, що тодішній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон переконував Трампа в необхідності проведення даної операції у відповідь на сбитие іранською владою американський військовий безпілотник RQ-4. Ідею Болтона підтримав державний секретар Майк Помпео.

За даними джерел у Білому домі, Трамп відмовився від ідеї, заявивши, що готовий піти на ліквідацію Сулеймані лише "у разі вбивства Іраном американських громадян".

Зазначається, що 20 червня збройні сили Ірану збили американський безпілотник, після чого Трамп підготував проведення військових операцій за трьома об'єктів на території Ірану. Однак за 10 хвилин до початку операції президент США скасував її, назвавши непропорційною дій Тегерана.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. За словами постійного представника Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчи, Тегеран завершив помста за вбивство генерала Касема Сулеймані і не буде робити нових військових атак у разі відсутності агресії з боку США.

Президент Ірану схвалив внесення Пентагону до списку "терористичних організацій" Британія побоюється втратити США як союзника в разі майбутніх військових конфліктів
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся