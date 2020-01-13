Адміністрація Трампа обговорювала ліквідацію Сулеймані ще влітку 2019 року

Фото: Касем Сулеймані (GettyImages)

Болтон переконував Трампа в необхідності проведення операції з ліквідації іранського генерала

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала можливість проведення операції за ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані з кінця червня 2019 року. Про це повідомляє NBC.

Повідомляється, що тодішній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон переконував Трампа в необхідності проведення даної операції у відповідь на сбитие іранською владою американський військовий безпілотник RQ-4. Ідею Болтона підтримав державний секретар Майк Помпео.

За даними джерел у Білому домі, Трамп відмовився від ідеї, заявивши, що готовий піти на ліквідацію Сулеймані лише "у разі вбивства Іраном американських громадян".

Зазначається, що 20 червня збройні сили Ірану збили американський безпілотник, після чого Трамп підготував проведення військових операцій за трьома об'єктів на території Ірану. Однак за 10 хвилин до початку операції президент США скасував її, назвавши непропорційною дій Тегерана.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. За словами постійного представника Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчи, Тегеран завершив помста за вбивство генерала Касема Сулеймані і не буде робити нових військових атак у разі відсутності агресії з боку США.