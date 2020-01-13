ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Администрация Трампа обсуждала ликвидацию Сулеймани еще летом 2019 года

Новости » В мире     13.01.2020 - 15:09
Администрация Трампа обсуждала ликвидацию Сулеймани еще летом 2019 года
Фото: Касем Сулеймани (GettyImages)

Болтон убеждал Трампа в необходимости проведения операции по ликвидации иранского генерала

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность проведения операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани с конца июня 2019 года. Об этом сообщает NBC.

Сообщается, что тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон убеждал Трампа в необходимости проведения данной операции в ответ на сбитие иранскими властями американский военный беспилотник RQ-4. Идею Болтона поддержал государственный секретарь Майк Помпео.

По данным источников в Белом доме, Трамп отказался от идеи, заявив, что готов пойти на ликвидацию Сулеймани лишь "в случае убийства Ираном американских граждан".

Отмечается, что 20 июня вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник, после чего Трамп подготовил проведение военных операций по трем объектам на территории Ирана. Однако за 10 минут до начала операции президент США отменил ее, назвав непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Тогда Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. По словам постоянного представителя Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет совершать новых военных атак в случае отсутствия агрессии со стороны США.

Президент Ирана одобрил внесение Пентагона в список "террористических организаций" Британия опасается потерять США как союзника в случае будущих военных конфликтов
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь