Администрация Трампа обсуждала ликвидацию Сулеймани еще летом 2019 года

Фото: Касем Сулеймани (GettyImages)

Болтон убеждал Трампа в необходимости проведения операции по ликвидации иранского генерала

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность проведения операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани с конца июня 2019 года. Об этом сообщает NBC.

Сообщается, что тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон убеждал Трампа в необходимости проведения данной операции в ответ на сбитие иранскими властями американский военный беспилотник RQ-4. Идею Болтона поддержал государственный секретарь Майк Помпео.

По данным источников в Белом доме, Трамп отказался от идеи, заявив, что готов пойти на ликвидацию Сулеймани лишь "в случае убийства Ираном американских граждан".

Отмечается, что 20 июня вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник, после чего Трамп подготовил проведение военных операций по трем объектам на территории Ирана. Однако за 10 минут до начала операции президент США отменил ее, назвав непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Тогда Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. По словам постоянного представителя Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет совершать новых военных атак в случае отсутствия агрессии со стороны США.