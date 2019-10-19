США в ОБСЄ закликали Росію дисциплінувати бойовиків в Золотому і Петрівському

Росія повинна змусити проросійських бойовиків не порушувати перемир'я на Донбасі, щоб відбулося розведення сил в Золотом і Станиці Луганській. Про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, США проявляють обережний оптимізм з приводу того, що поновлене розведення сил в Золотому та Петрівському може слідувати за прогресом у Станиці Луганській.

"Таким чином, ми сподіваємось побачити кроки, які гарантують безпечне розведення сил і засобів з цих районів, і закликаємо Російську Федерацію дисциплінувати збройні формування, які перебувають під її контролем", - заявив Макріс.

Американський дипломат додав, що лише коли обидві сторони демонструватимуть свою прихильність до постійного зменшення насильства, то можна очікувати покращення на місцях.

Окремо Макріс вказав на прогрес в районі Станиці Луганській, де триває довгоочікуваний ремонт мосту та відбулося зведення тимчасового обхідного мосту, що сприяло безпечнішому доступу для людей.

"Для цивільних осіб, які роками страждали від важких переходів, останній розвиток подій є реальним прогресом, який може полегшити тягар, який вони несуть під час цього багаторічного конфлікту, розпаленого Російською Федерацією", - заявив він.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, розведення сил на Донбасі можливо у випадку 7 днів перемир'я. За його словами, Україна чекає на висновки ОБСЄ про дотриманні цієї умови.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що ЗСУ продовжують готувати позиції для розведення військових на Донбасі.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в нездатності забезпечити розведення сил на Донбасі. За його словами, Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі через націоналістів.