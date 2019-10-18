Загороднюк: ЗСУ продовжують готувати позиції для розведення на Донбасі

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

ЗСУ у рамках розведення відійдуть на позиції 2016 року

Збройні сили України продовжують готувати позиції для розведення військових на Донбасі. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, інженерні підрозділи продовжують відновлювати фортифікаційні спорудження.

"Чому відновлення? Бо ми вже були на цих позиціях в 2016 році. Вони були підготовлені в 2016 році, зараз закінчується їх відновлення", - заявив Загороднюк.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що український президент Володимир Зеленський нібито не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі.

"Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі через націоналістів", - заявив він.

Раніше також повідомлялося, що на зустрічі контактної групи в Мінську обговорювався новий графік розведення сил на Донбасі, але до згоди сторони не прийшли.

"Тим не менш, вони підтвердили прихильність виконання цього рішення. Сподіваюся, що в найближчий час ми дійсно побачимо втілення його в життя", - зазначив представник ОБСЄ Мартін Сайдик.