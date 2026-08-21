США выбрали новый дедлайн для продажи активов "Лукойла"

Накануне OFAC обнародовало документ под названием "О разрешении определенных транзакций для переговоров по заключению контрактов для продажи Lukoil International GmbH и связанной деятельности по обслуживанию".

В нем указано, что срок для таких операций продлили до начала суток 19 сентября по североамериканскому восточному времени.

Однако есть одно важное условие - заключенные соглашения должны быть дополнительно одобрены OFAC.

Это решение имеет важное значение, в частности для Болгарии, где "Лукойл" владеет значительными активами в нефтяном секторе. В первую очередь речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе и сети примерно из 500 автозаправочных станций.

Следует также напомнить, что в апреле 2026 года американские власти уже продолжали действие исключений из санкций в отношении "Лукойла".

Как известно, в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп впервые во время своей второй каденции ввел новые санкции против России. Под ограничения тогда попали, в частности, две крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл".