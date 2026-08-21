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США выбрали новый дедлайн для продажи активов "Лукойла"

13:50 21.08.2026 Пт
2 мин
Также Штаты озвучили новое важное условие
aimg Юлия Капитонова
Фото: Штаты снова продлили исключения из санкций для "Лукойла"(Getty Images)

США продлили до 19 сентября срок, отведенный на продажу активов подсанкционного российского "Лукойла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Накануне OFAC обнародовало документ под названием "О разрешении определенных транзакций для переговоров по заключению контрактов для продажи Lukoil International GmbH и связанной деятельности по обслуживанию".

В нем указано, что срок для таких операций продлили до начала суток 19 сентября по североамериканскому восточному времени.

Однако есть одно важное условие - заключенные соглашения должны быть дополнительно одобрены OFAC.

Это решение имеет важное значение, в частности для Болгарии, где "Лукойл" владеет значительными активами в нефтяном секторе. В первую очередь речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе и сети примерно из 500 автозаправочных станций.

Следует также напомнить, что в апреле 2026 года американские власти уже продолжали действие исключений из санкций в отношении "Лукойла".

Как известно, в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп впервые во время своей второй каденции ввел новые санкции против России. Под ограничения тогда попали, в частности, две крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл".

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