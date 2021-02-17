Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО, - розвідка Естонії

Зовнішня розвідка Естонії заявила, що попри пандемію коронавірусу, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО. Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

За оцінкою розвідки, немає жодних ознак зміни Росією своєї довгострокової стратегії - нарощувати готовність до повномасштабного протистояння з НАТО.

"Як і раніше, видно, що в цій сфері для Росії має першорядне значення збільшення регіональної переваги сил з точки зору як присутності військ, так і модернізації та розгортання ракетного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в Калінінградській області у 2019 році був створений новий танковий полк, а минулого року - нова мотострілецька дивізія. Паралельно йде розгортання на узбережжі Фінської затоки ракетних систем берегової оборони "Бал" з дальністю дії 120 км.

Крім того, Росія виформовує повітряно-десантні війська, для того, щоб вони були здатні виконувати завдання по всьому спектру бойових дій - від локальних конфліктів до масштабної війни.