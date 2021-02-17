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Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО, - розвідка Естонії

Новость на русском → Таллін, Середа 17 лютого 2021 15:54
Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО, - розвідка Естонії Фото: прапор НАТО (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Зовнішня розвідка Естонії заявила, що попри пандемію коронавірусу, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО. Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

Про це повідомляє ERR.

За оцінкою розвідки, немає жодних ознак зміни Росією своєї довгострокової стратегії - нарощувати готовність до повномасштабного протистояння з НАТО.

"Як і раніше, видно, що в цій сфері для Росії має першорядне значення збільшення регіональної переваги сил з точки зору як присутності військ, так і модернізації та розгортання ракетного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в Калінінградській області у 2019 році був створений новий танковий полк, а минулого року - нова мотострілецька дивізія. Паралельно йде розгортання на узбережжі Фінської затоки ракетних систем берегової оборони "Бал" з дальністю дії 120 км.

Крім того, Росія виформовує повітряно-десантні війська, для того, щоб вони були здатні виконувати завдання по всьому спектру бойових дій - від локальних конфліктів до масштабної війни.

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс готовий до конфронтації, так і співпраці з Російською Федерацією. На думку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все залежить від позиції Москви.

Раніше РБК-Україна писало, що Альянс готовий розмістити флот розвідувальних БПЛА на східному фланзі НАТО поблизу російського кордону.

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