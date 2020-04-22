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У Пентагоні відреагували на запуск Іраном військового супутника

Новини » В світі     22.04.2020 - 23:49
У Пентагоні відреагували на запуск Іраном військового супутника
Ілюстративне фото (commons.wikimedia.org)

Сумніви представників Пентагону ґрунтуються на розвідувальній інформації, яка поки не розголошується

Міністерство оборони США висловило сумніви у зв'язку із заявами Тегерана про успішний запуск військового супутника. Про це заявив під час брифінгу віцеголова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джон Гайтен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що вже наступного дня може дати повну оцінку та сказати, "що саме відбулося, і чи було це успішним або ж ні".

"Потрібно ще трохи часу, щоби дати оцінку, чи був здійснений вихід у космос", - прокоментував американський генерал заяву іранської сторони.

Гайтен також зазначив, що його сумніви ґрунтуються на розвідувальній інформації, яка поки не розголошується.

Водночас він визнав, що ракета подолала велику відстань. У цьому зв'язку генерал назвав відновлення ракетних випробувань Іраном "ворожими діями", які загрожують як регіону, так і світу в цілому.

Нагадаємо, Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) у середу заявив про успішний запуск свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі.

Раніше Міністерство оборони Ірану заявило про невдалий запуск військового супутника Zafar на земну орбіту. Ракета-носій "Сіморг" вивела супутник в космос, однак супутник Zafar не зміг набрати необхідної для виходу на орбіту швидкості.

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