США оприлюднили супутникові знімки, які підтверджують причетність Ірану до атак на НПЗ

Уряд Сполучених Штатів Америки (США) оприлюднив супутникові знімки, які підтверджують причетність Ірану до атак на нафтопереробний завод (НПЗ) в Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Зазначається, що уряд США опублікував супутникові знімки, які підтверджують причетність Ірану до атаки на нафтозавод державної компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco.

Також США опублікували знімки нафтопереробного заводу у містах Абкайке та Хурайсе до та після нападу. За словами чиновників, вони свідчать, що атака була здійснена з півночі або північного заходу. Таким чином дрони прилетіли з боку Ірану або Іраку, а не з боку Ємену, де місцеві бойовики-хусити взяли відповідальність за напад, оскільки ті розташовані на півдні.

Крім того чиновники зазначили, що, окрім дронів, було здійснено і ракетний напад, зокрема було випущено близько 12 ракет та 20 дронів. Водночас, не всі вони потрапили у ціль і дослідження цих ракет дозволить встановити нападників.

Фото: супутниковий знімок, що підтверджує причетність Ірану до атак на НПЗ (businessinsider.com)

Нагадаємо, в суботу 14 вересня сталася атака безпілотників на один з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco.

Відповідальність за напад на саудівський НПЗ взяли єменські повстанці - хуситі. Представник хуситів розповів, що атака на нафтовий об'єкт Саудівської Аравії була здійснена з допомогою 10 дронов. Хуситі підкреслили, що напади триватимуть, поки Саудівська Аравія не припинить війну в Ємені.