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У США оприлюднили повний список озброєння, переданого Україні

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Вашингтон, Субота 18 червня 2022 14:29
У США оприлюднили повний список озброєння, переданого Україні Фото: у Пентагоні відзвітували про оборонну допомогу Україні (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

США з початку повномасштабного вторгнення виділили для оборони України близько 5,6 млрд доларів. Військова допомога з Вашингтону включає не лише зброю та боєприпаси, але й амуніцію і медичне забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Зазначається, що загальні видатки США на забезпечення безпеки України за часів адміністрації президента США президента Джо Байдена сягнули 6,3 млрд доларів, більша частина з них була виділена після 24 лютого.

Загалом оборонна допомога США для України включає:

  • понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger та 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;
  • понад 20 тисяч інших протиброньових систем;
  • понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
  • 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;
  • 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
  • 19 тактичних ремонтних автомобілів;
  • високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
  • 200 бронетранспортерів М113;
  • понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
  • більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
  • 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
  • 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • безпілотні повітряні системи Puma;
  • безпілотні судна берегової оборони;
  • 22 контрартилерійських радари;
  • чотири контрмінометних радари;
  • чотири радари ППО;
  • дві системи берегової оборони Harpoon;
  • протипіхотні міни M18A1 Claymore;
  • комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
  • тактичні системи захищеного зв'язку;
  • тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
  • медичне забезпечення, включно з аптечками;
  • устаткування для електронних перешкод;
  • польову техніку й запчастини;
  • фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

У Пентагоні підкреслили, що паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.

Нагадаємо, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

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