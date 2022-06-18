У США оприлюднили повний список озброєння, переданого Україні
США з початку повномасштабного вторгнення виділили для оборони України близько 5,6 млрд доларів. Військова допомога з Вашингтону включає не лише зброю та боєприпаси, але й амуніцію і медичне забезпечення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
Зазначається, що загальні видатки США на забезпечення безпеки України за часів адміністрації президента США президента Джо Байдена сягнули 6,3 млрд доларів, більша частина з них була виділена після 24 лютого.
Загалом оборонна допомога США для України включає:
- понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger та 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;
- понад 20 тисяч інших протиброньових систем;
- понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;
- 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних ремонтних автомобілів;
- високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
- 20 вертольотів Мі-17;
- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
- 200 бронетранспортерів М113;
- понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
- більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
- 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні судна берегової оборони;
- 22 контрартилерійських радари;
- чотири контрмінометних радари;
- чотири радари ППО;
- дві системи берегової оборони Harpoon;
- протипіхотні міни M18A1 Claymore;
- комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні системи захищеного зв'язку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
- медичне забезпечення, включно з аптечками;
- устаткування для електронних перешкод;
- польову техніку й запчастини;
- фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.
У Пентагоні підкреслили, що паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.
Нагадаємо, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.
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