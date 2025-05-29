США ограничивают продажу Китаю программного обеспечения для микросхем, - Reuters

Американским компаниям, которые предлагают программное обеспечение (ПО) для разработки полупроводников и микросхем, приказали прекратить продажи в Китай без предварительного получения лицензии на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников западных СМИ, производители ПО для автоматизации проектирования электроники, к которым относятся Cadence (CDNS.O), Synopsys (SNPS.O) и Siemens EDA, получили уведомление от Министерства торговли США о прекращении поставок своих технологий.

Два знакомых с ситуацией собеседника Reuters рассказали, что компании получили соответствующее уведомление в прошлую пятницу. И добавили, что Минторговли США будет рассматривать каждый запрос на получение лицензии на доставку в Китай "в каждом конкретном случае, предполагая, что это действие не является прямым запретом".

Что говорят в Минторговли США

Представитель Министерства торговли Штатов не подтвердил данные о таком приказе, но отметил, что ведомство пересматривает экспорт стратегического значения в Китай.

Также чиновник рассказал, что "в некоторых случаях Министерство торговли приостановило действие существующих экспортных лицензий или ввело дополнительные лицензионные требования, пока рассмотрение ожидает".

Кроме того, в Минторговли США сообщили, что правила, которые ограничивают экспорт инструментов EDA в Китай, рассматривались со времен первой администрации Дональда Трампа, но их исключили как "слишком агрессивные".

Скачок акций ведущих компаний

На ситуацию отреагировал рынок. Так, произошло падение акций Cadence на 10,7%, и Synopsys - на 9,6%.

Генеральный директор Synopsys сказал во время разговора с аналитиками, что не получал письма и не слышал от Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, которое обеспечивает экспортный контроль.

После закрытия рынка Synopsys подтвердила свой прогноз дохода на 2025 год. Ее акции и акции Cadence восстановились на 3,5% на торгах после закрытия.

Отмечается, что примерно 16% годового дохода Synopsys зависит от Китая, а для Cadence на Китай приходится около 12% годового дохода.

По оценке аналитиков, шаги, направленные на лишение производителей программного обеспечения их китайских клиентов могут негативно отразиться на их прибыльности. Компании Китая в значительной степени полагаются на лучшее программное обеспечение США.

Synopsys сотрудничает с компаниями, занимающимися производством микросхем, такими как Nvidia (NVDA.O), Qualcomm (QCOM.O) и Intel (INTC.O), и предоставляет программное и аппаратное обеспечение, которое используется для разработки современных процессоров.