ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей, - Bloomberg

Украина, Вторник 06 августа 2024 21:46
UA EN RU
США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей, - Bloomberg Фото: США могут ограничить программное обеспечение для китайских автомобилей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей. Основная причина - проблема безопасности данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, США готовятся расширить свою конфронтацию с Китаем из-за быстро развивающейся технологии.

Представители администрации президента США Джо Байдена планируют предложить ограничения на продажу китайского программного обеспечения для автомобилей в США уже в этом месяце.

Анонимные источники издания отметили, что этот шаг, направленный на решение проблем безопасности, вызванных новым поколением так называемых умных автомобилей. Данные ограничения могут распространиться на использование и тестирование китайских технологий для автономных транспортных средств.

Многие современные автомобили - как газовые, так и электрические - оснащены устройствами, подключающими их к Интернету, что делает их потенциальными мишенями для взлома.

Ограничения, которые ожидаются на рассмотрение, связаны с расследованием рисков кибербезопасности от программного обеспечения китайских автомобилей.

Напомним, на днях стало известно, что США могут ограничить Китаю доступ к микросхемам памяти для искусственного интеллекта и оборудованию для их производства. По предварительным данным, данные ограничения могут вступить в силу уже до конца августа.

Мы также писали, что в конце прошлого месяца государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями Китая в Южнокитайском море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Автомобильное движение
NEWS
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую