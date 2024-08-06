США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей, - Bloomberg
США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей. Основная причина - проблема безопасности данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, США готовятся расширить свою конфронтацию с Китаем из-за быстро развивающейся технологии.
Представители администрации президента США Джо Байдена планируют предложить ограничения на продажу китайского программного обеспечения для автомобилей в США уже в этом месяце.
Анонимные источники издания отметили, что этот шаг, направленный на решение проблем безопасности, вызванных новым поколением так называемых умных автомобилей. Данные ограничения могут распространиться на использование и тестирование китайских технологий для автономных транспортных средств.
Многие современные автомобили - как газовые, так и электрические - оснащены устройствами, подключающими их к Интернету, что делает их потенциальными мишенями для взлома.
Ограничения, которые ожидаются на рассмотрение, связаны с расследованием рисков кибербезопасности от программного обеспечения китайских автомобилей.
Напомним, на днях стало известно, что США могут ограничить Китаю доступ к микросхемам памяти для искусственного интеллекта и оборудованию для их производства. По предварительным данным, данные ограничения могут вступить в силу уже до конца августа.
Мы также писали, что в конце прошлого месяца государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями Китая в Южнокитайском море.
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