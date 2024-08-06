США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей, - Bloomberg

США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей. Основная причина - проблема безопасности данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, США готовятся расширить свою конфронтацию с Китаем из-за быстро развивающейся технологии.

Представители администрации президента США Джо Байдена планируют предложить ограничения на продажу китайского программного обеспечения для автомобилей в США уже в этом месяце.

Анонимные источники издания отметили, что этот шаг, направленный на решение проблем безопасности, вызванных новым поколением так называемых умных автомобилей. Данные ограничения могут распространиться на использование и тестирование китайских технологий для автономных транспортных средств.

Многие современные автомобили - как газовые, так и электрические - оснащены устройствами, подключающими их к Интернету, что делает их потенциальными мишенями для взлома.