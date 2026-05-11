Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы

12:44 11.05.2026 Пн
2 мин
Умеров доложил по итогам встреч с Виткоффом и Кушнером
aimg Ирина Глухова
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

В Соединенных Штатах украинские и американские представители обсудили форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Как рассказал президент, сегодня секретарь СНБО и главный переговорщик от Украины Умеров докладывал ему по итогам встреч с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Важно, что Америка остается в дипломатии, и в частности выступила посредником в вопросе об обмене пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны.

Отдельно Умеров доложил о международных контактах Украины по развитию направления Drone Deals.

"Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям - необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается.

Он добавил, что кроме Ближнего Востока и Залива, Южного Кавказа и Европы, "вскоре откроем такое новое сотрудничество по безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира. Готовим новости - положительные для Украины".

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства.

Главным условием он назвал подписание финального договора.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить американскую делегацию в Москву для переговоров по войне в Украине.

