Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы

Как рассказал президент, сегодня секретарь СНБО и главный переговорщик от Украины Умеров докладывал ему по итогам встреч с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Важно, что Америка остается в дипломатии, и в частности выступила посредником в вопросе об обмене пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны.

Отдельно Умеров доложил о международных контактах Украины по развитию направления Drone Deals.

"Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям - необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается.

Он добавил, что кроме Ближнего Востока и Залива, Южного Кавказа и Европы, "вскоре откроем такое новое сотрудничество по безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира. Готовим новости - положительные для Украины".