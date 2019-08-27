Росія перекриває Чорне море і готує провокації проти України

Фото: Чорноморський флот РФ (mil.in.ua)

Росія готує провокацію на час ракетних навчань в Одеській області

До чергових ракетних навчань української армії на півдні Одеської області Росія підготувала провокацію з метою ускладнення випробувань вітчизняних ракетних комплексів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Зазначається, що на час ракетних навчань Росія перекрила частину морської ділянки, де будуть проходити навчання.

Фото: місце, де проходитимуть навчання (mil.in.ua)

Згідно з повідомленням, 30 і 31 серпня пройдуть ракетні пуски на півдні Одеської області. В цей час буде обмежений доступ до мисів "Калфа", "Льодники" і 1-10 км морської коси від селища Лебедівка.



Відзначається, що в цей же час, з 29 по 31 серпня, Росія морським приписом 352/19 перекрила частину цього району в морі.



Фото: район ракетних навчань України і перекритий Росією район Чорного моря

Згідно з приписом 352/19, перекритий Росією район буде небезпечний для плавання 29, 30 і 31 серпня з 3:00 ночі до 20 годин дня.

Офіційне трактування російського припису - для проведення ракетних стрільб.

Також зазначається, що на відміну від попередньої провокації, зараз у Чорному морі перекритий район разом з рекомендованими шляхами для цивільного судноплавства.

Нагадаємо, під час навчань Sea Breeze 2019 Росія спровокувала небезпечну ситуацію. Корабель військово-морських сил РФ 10 липня зайшов в закриту для мореплавства зону, де проводилися навчання в рамках Sea Breeze.