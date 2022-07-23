ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія завжди бреше: в Конгресі США закликали надати Україні далекобійні ракети

Новость на русском →
Субота 23 липня 2022 16:22
Росія завжди бреше: в Конгресі США закликали надати Україні далекобійні ракети Фото: Пол Массаро, старший радник Конгресу США (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Конгресі США засудили ранковий удар Росії по порту Одеси. Закликали надати Україні далекобійні ракети HIMARS.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт старшого радника Конгресу США Пола Массаро.

Коментуючи ранковий удар по Одесі й вчорашню угоду про "зернові коридори", Массаро заявив, що Росія завжди бреше.

За його словами, настав час надати Україні далекобійні ракети HIMARS.

"Потрібно позбутися цієї дивної одержимості "ескалацією" та "Третьою світовою війною". Путін (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) у наших мізках. Він утримує нас, але ми не стримуємо його", - пише старший радник Конгресу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні з ранку в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало, що окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Тим часом за словами радника президента США Джейка Саллівана, Штати не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до РСЗВ HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років