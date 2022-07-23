Росія завжди бреше: в Конгресі США закликали надати Україні далекобійні ракети

В Конгресі США засудили ранковий удар Росії по порту Одеси. Закликали надати Україні далекобійні ракети HIMARS.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт старшого радника Конгресу США Пола Массаро.

"Потрібно позбутися цієї дивної одержимості "ескалацією" та "Третьою світовою війною". Путін (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) у наших мізках. Він утримує нас, але ми не стримуємо його", - пише старший радник Конгресу.

За його словами, настав час надати Україні далекобійні ракети HIMARS.

Коментуючи ранковий удар по Одесі й вчорашню угоду про "зернові коридори", Массаро заявив, що Росія завжди бреше.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні з ранку в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало, що окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Тим часом за словами радника президента США Джейка Саллівана, Штати не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до РСЗВ HIMARS.

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