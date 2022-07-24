У Зеленського відповіли, що може пришвидшити перемогу України у війні

Україна, для пришвидшення своєї перемоги у війні з Росією, має отримати від союзників далекобійні ракети до HIMARS. Це також зменшить втрати серед мирного населення та знизить тиск РФ на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS - чудовий "вимикач" російської пихи…", - зазначив Подоляк.

Що кажуть про це союзники

Нагадаємо, нещодавно радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон ще не готовий постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до HIMARS. Такою є позиція американського президента Джо Байдена.

При цьому, після ракетного удару росіян по порту в Одесі в Конгресі США закликали надати Україні далекобійні ракети HIMARS.

Варто зазначити, що наприкінці червня в Україну прибули перші HIMARS. Згодом у Пентагоні заявили, що РСЗВ істотно впливають на війну. Наразі ЗСУ мають на своєму озброєнні ракети дальністю до 80 км.

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