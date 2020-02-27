США ніколи не визнають Крим російським, - Помпео

Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не будуть визнавати зазіхання Росії на суверенітет над півостровом Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Майка Помпео.

У заяві йдеться, що 27 лютого буде відзначатися шоста річниця спроби Росії анексувати Кримський півострів України.

"Крим - це Україна. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму", - зазначив американський дипломат.

Помпео нагадує, що російські окупаційні влади продовжують порушувати права людини на півострові. Зокрема, до в'язниці потрапили понад 80 осіб "за мирну протидію окупації".

"Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила в тюрму за їх мирну незгоду, і покласти край зловживанням Росії основними свободами в Криму", - йдеться в повідомленні.

Помпео також додав, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання мінських угод і повернення Криму.

"Світ ніколи не забуде неспровокований вторгнення Росії в Україну. Сполучені Штати засуджують незаконні дії Росії в Криму і її триваючі агресивні дії проти України, в тому числі на Донбасі, і будуть підтримувати санкції проти Росії до тих пір, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні і не виконає повністю свої зобов'язання Мінськими угодами", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про День опору окупації Криму Росією. День опору окупації Криму буде відзначатися щорічно, 26 лютого.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим не буде "розмінною монетою" з РФ в питанні завершення конфлікту на Донбасі.