США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом, - посольство

У річницю анексії Криму посольство США підтримав Україну

Соединенные Штаты Америки никогда не признают контроль Кремля над оккупированным Крымом. Об этом говорится в сообщении в Facebook посольства США в Украине, приуроченном пятой годовщине аннексии полуострова.

В посольстве назвали так называемый "референдум" 16 марта 2014 года в Крыму незаконным.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом. Во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу, мы выразили четкую позицию - США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера на специальном заседании Совета безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил лишить Россию права вето в Совбезе.

"Если бы государство-агрессор не обладало правом вето, уже были бы миротворческие силы с полноценным мандатом Совета безопасности на всех оккупированных территориях, включая украинско-российскую границу", - отметил Кислица.

Отметим, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин российской стороне необходимо взыскать с Украины компенсацию якобы за "аннексию" Крыма.