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США ввели санкції проти торговця зброєю, пов'язаного з іранськими військовими

Новини » В світі     02.05.2020 - 08:29
США ввели санкції проти торговця зброєю, пов'язаного з іранськими військовими
Ілюстративне фото (twitter.com/radiosvoboda)

Амір Діанат причетний до організації спільно з КВІР незаконних оборудок зі зброєю та її контрабанди

США запровадили санкції проти торговця зброєю, громадянина Ірану й Іраку Аміра Діаната, який має давні зв'язки з керівництвом Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що Діанат причетний до організації спільно з КВІР незаконних оборудок зі зброєю та її контрабанди.

Мінфін США також вніс до санкційного списку компанію Taif Mining Services LLC, яку очолює Діанат, а прокуратура Вашингтона порушила кримінальну справу проти нього за порушення санкцій та закону про відмивання грошей.

Крім того, правоохоронні органи США видали ордер на конфіскацію близько 12 млн доларів, отриманих від злочинних дій.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив у цьому зв'язку, що "іранський режим та його прихильники продовжують віддавати перевагу фінансуванню міжнародних терористичних організацій, а не здоров'я та добробуту іранського народу".

Нагадаємо, США ввели санкції проти 20 базованих в Ірані та Іраку компаній, а також проти посадових та інших осіб, які звинувачуються у підтримці терористичних груп.

Раніше США впровадили низку винятків у санкціях проти Ірану на тлі поширення коронавірусу Covid-19 в цій країні. Так, США дозволили комерційний експорт в Іран продуктів харчування, ліків, медичних виробів та сільськогосподарської продукції.

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