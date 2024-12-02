США вскоре предоставят Украине пакет военной помощи на 725 млн долларов, - AP

О новом пакете помощи изданию заявили двое американских чиновников на условиях анонимности. Однако они не подтвердили, есть ли боеприпасы для HIMARS в новом пакете. Также, по их словам, Украина настаивала на получении большего количества ракет большей дальности для поражения дополнительных целей на территории России.

Пакет будет включать в себя больше противопехотных наземных мин, на которые Украина рассчитывает, чтобы замедлить российские и северокорейские наземные силы в Курской области России.

Помощь Украине от США

В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США оказали новую помощь Украине. Прошлый пакет был предоставлен в связи с опрокидыванием северокорейских войск в Россию, в том числе и в Курскую область.

Последний пакет помощи Украине получил от Штатов 20 ноября. В него вошли боеприпасы для HIMARS и 155-мм и 105-мм боеприпасы.