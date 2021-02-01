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США накрив потужний шторм. У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан

Нью-Йорк, Понеділок 01 лютого 2021 16:56
США накрив потужний шторм. У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан
Фото: шторм (USA.one)
Автор: Андрій Козловський

Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там прогнозують сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Жителів Нью-Йорка попередили про важкі дорожні умови, а також про те, що сильний вітер може обрушити гілки дерев і викликати відключення електроенергії. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан і закликав городян залишатися вдома.

Шторм почався в Каліфорнії в минулі вихідні, потім снігопад обрушився на Чикаго і долину Огайо, а тепер досяг Нью-Йорка. За даними агентства Associated Press, до ранку 31 січня в Чикаго випало майже 18 см снігу. У Вісконсині висота сніжного покриву в деяких округах біля озера Мічиган досягла більше ніж 38 см, при цьому сніг продовжував падати.

Нагадаємо, в Беринговому морі вирує один з найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Піднялися 18-метрові хвилі.

Також повідомлялося про сильний шторм у Великобританії. Після Британії шторм "Белла" пішов на територію Франції та Бельгії. Шторм приніс потужний вітер та сильний сніг.

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